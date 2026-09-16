Top.Mail.Ru
Уцененный товар Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728093
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние, 728093

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 1
Уценка
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 2
Уценка
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 3
Уценка
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 1
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 2
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 3
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
6 090 руб.  9 090 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728093
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние
6 090 руб. -33%
9 090 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х7
Вес, кг.
1.09

Описание товара Уцененный товар Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: полка угловая 2 шт, установочный комплект 2 шт, коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: полка угловая 2 шт, установочный комплект 2 шт, коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 6090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...