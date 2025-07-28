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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром

14 Отзывы
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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 1
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 2
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 3
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 4
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 5
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 6
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 1
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 2
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 3
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 4
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 5
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 6
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 490 руб.  4 770 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром
3 490 руб. -27%
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
2 крючка, инструкция, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
55x24x19
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
160

Описание товара Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан комплект крючков для полотенец, которые по форме так напоминают современные смартфоны.Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром

Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Олег Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Классные крючочки! Удобный монтаж. Аккуратные, красивые и стильные.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные красивые хромированные крючки для ванной комнаты. Выглядят очень хорошо. сами по себе как будто слегка наклонены в левую сторону, но вид не портят, добавят некоторую странность и изюминку интерьеру. Упакованы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, стопроцентный оригинал. Пришли вовремя, в комплекте есть все необходимое для установки
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло отлично упакованно, немецкое качество само говарит о себе, нечего добавить всё строго и локанично, то что нужно было.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, красивые, оригинал, очень люблю сантехнику и аксессуары этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брала ранее 1 шт. Дозаказывала такие же: 2 получились почти по цене одного! Очень аккуратные, стильные, увесистые. То, что было нужно. Закрепим на стене - дополнительные отзыв фото.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, дизайн бомба! Крепление и фурнитура в комплекте, приехало быстро, все супер!
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые лаконичные крючки, подойдут под минималистичный дизайн . Не для больших полотенец, если нет петли. Тяжелый металл
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки понравились, то, что хотела. Качество отличное. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшие полотенца возможно будут неуверенно держаться на крючке. К ним будем пришивать петлю.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Лариса Я.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки удобные, минималистмчного дизайна. Реально несколько мельче, чем выглядят на фото.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные крючки! Большое банное полотенце не спадает!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Лаюза Исаева

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки,как в принципе и все у данной фирмы!Без лишнего ,добротные,смотрятся в интерьере стильно)
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки очень хорошие, качество супер! смотрятся на стене великолепно, хромированные, не громоздкие. Мне очень понравились!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
2 крючка, инструкция, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
55x24x19
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан комплект крючков для полотенец, которые по форме так напоминают современные смартфоны.Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Олег Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Классные крючочки! Удобный монтаж. Аккуратные, красивые и стильные.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные красивые хромированные крючки для ванной комнаты. Выглядят очень хорошо. сами по себе как будто слегка наклонены в левую сторону, но вид не портят, добавят некоторую странность и изюминку интерьеру. Упакованы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, стопроцентный оригинал. Пришли вовремя, в комплекте есть все необходимое для установки
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло отлично упакованно, немецкое качество само говарит о себе, нечего добавить всё строго и локанично, то что нужно было.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, красивые, оригинал, очень люблю сантехнику и аксессуары этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брала ранее 1 шт. Дозаказывала такие же: 2 получились почти по цене одного! Очень аккуратные, стильные, увесистые. То, что было нужно. Закрепим на стене - дополнительные отзыв фото.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, дизайн бомба! Крепление и фурнитура в комплекте, приехало быстро, все супер!
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые лаконичные крючки, подойдут под минималистичный дизайн . Не для больших полотенец, если нет петли. Тяжелый металл
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки понравились, то, что хотела. Качество отличное. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшие полотенца возможно будут неуверенно держаться на крючке. К ним будем пришивать петлю.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Лариса Я.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки удобные, минималистмчного дизайна. Реально несколько мельче, чем выглядят на фото.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные крючки! Большое банное полотенце не спадает!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Лаюза Исаева

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки,как в принципе и все у данной фирмы!Без лишнего ,добротные,смотрятся в интерьере стильно)
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки очень хорошие, качество супер! смотрятся на стене великолепно, хромированные, не громоздкие. Мне очень понравились!


Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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