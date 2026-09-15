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Уцененный товар Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 695066
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Уцененный товар Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние, 695066

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Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 1
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Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 2
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Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 3
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Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 4
Уценка
Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 5
Уценка
Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
Причина уценки
нет оригинальной упаковки, отсутствует сливной бачек
  • Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 1
  • Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 2
  • Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 3
  • Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 4
  • Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 5
  • Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
7 122 руб.  23 740 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние
7 122 руб. -70%
23 740 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Причина уценки
нет оригинальной упаковки, отсутствует сливной бачек
Высота, см
81
Особенности
Микролифт
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
да
Сиденье комплекте
Да
Цвет
белый
Длина, см
80.7
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
78х48х40
Вес, кг.
37.8

Описание товара Уцененный товар Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние

Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: унитаз, крепление
Спецификация:

  • Тип: компакт
  • Выпуск: горизонтальный
  • Подводка воды: нижняя
  • Форма чаши: воронкообразная
  • Материал корпуса: санфарфор
  • Установка бачка: на унитаз
  • Объем смыва, л: 3 и 6
  • Смыв: прямой
  • Режим смыва: 2 кнопки
  • Механизм смыва: механическая кнопка
Причина уценки: нет оригинальной упаковки, отсутствует сливной бачек



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Уцененный товар Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Причина уценки
нет оригинальной упаковки, отсутствует сливной бачек
Высота, см
81
Особенности
Микролифт
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
да
Сиденье комплекте
Да
Цвет
белый
Длина, см
80.7
Страна производитель
Германия
Описание
Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: унитаз, крепление
Спецификация:
  • Тип: компакт
  • Выпуск: горизонтальный
  • Подводка воды: нижняя
  • Форма чаши: воронкообразная
  • Материал корпуса: санфарфор
  • Установка бачка: на унитаз
  • Объем смыва, л: 3 и 6
  • Смыв: прямой
  • Режим смыва: 2 кнопки
  • Механизм смыва: механическая кнопка
Причина уценки: нет оригинальной упаковки, отсутствует сливной бачек


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Унитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7122 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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