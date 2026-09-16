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Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 702265
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Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние, 702265

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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 1
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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
110
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
130 см
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
6 897 руб.  22 990 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
6 897 руб. -70%
22 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
110
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
нет
Особенности
Держатели штанги регулируемый по высоте; Держателя верхнего душа с регулируемым наклоном; Держатель ручного душа регулируемый в трех плоскостях; Функция Rub&Clean; Стопор безопасности на 38 градусах; Переключатель режимов ручного душа Simple Switch Push.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
94х42х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние

Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, шланг 2шт, штанга, тропический душ, хром.держатель 2шт, крепления, документация
Спецификация:

  • Тип: Душевая система
  • Гарантийный срок: 10 лет
  • Форма: круглая
  • Форма излива: без излива
  • Назначение: для ванн,для душа
  • Высота, мм: 1460
  • Количество монтажных отверстий: 2
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
110
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
нет
Особенности
Держатели штанги регулируемый по высоте; Держателя верхнего душа с регулируемым наклоном; Держатель ручного душа регулируемый в трех плоскостях; Функция Rub&Clean; Стопор безопасности на 38 градусах; Переключатель режимов ручного душа Simple Switch Push.
Страна производитель
Германия
Описание
Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, шланг 2шт, штанга, тропический душ, хром.держатель 2шт, крепления, документация
Спецификация:
  • Тип: Душевая система
  • Гарантийный срок: 10 лет
  • Форма: круглая
  • Форма излива: без излива
  • Назначение: для ванн,для душа
  • Высота, мм: 1460
  • Количество монтажных отверстий: 2
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние – стоимость товара 6897 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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