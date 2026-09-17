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Уцененный товар Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 742906
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Уцененный товар Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние, 742906

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Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 6
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 7
Уценка
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
9 070 руб.  12 090 руб. 
Начислим 796 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние
9 070 руб. -25%
12 090 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводящий шланг 2шт, крепления, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Уцененный товар Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, смеситель, подводящий шланг 2шт, крепления, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводящий шланг 2шт, крепления, документация
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, смеситель, подводящий шланг 2шт, крепления, документация


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояние - купить по цене 9070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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