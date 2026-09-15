Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик))
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Характеристики
Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик))
Дозатор кухонный GRANULA 1403 шварц (черный металлик) - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Материал гарантирует гигиеничность и безопасность использования. Встраиваемый тип крепления позволяет легко интегрировать дозатор в кухонную мойку. Размеры дозатора составляют 140x100 мм, а его высота и глубина равны 24,0 и 5,0 мм соответственно. В комплект поставки входят колба и помпа, что позволяет использовать дозатор с различными типами моющих средств, включая гели. Объем дозатора составляет 350 мл, что обеспечивает достаточное количество моющего средства для мытья посуды. Выбирая кухонный дозатор жидкого мыла GRANULA, вы получаете стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое будет служить вам долгое время.
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