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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ)

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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - фото 1
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - фото 2
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - фото 1
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - фото 2
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 040 руб.  2 880 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 682842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ)
2 040 руб. -29%
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
500

Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ)

Дозатор под жидкое мыло Granula GR-1403 черный изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственном производстве. Дозатор Granula 1403 окрашивается в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula, с легкостью устанавливается с использованием коронки 30-35 мм.

Отзывы о товаре Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Страна производитель
Россия
Описание
Дозатор под жидкое мыло Granula GR-1403 черный изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственном производстве. Дозатор Granula 1403 окрашивается в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula, с легкостью устанавливается с использованием коронки 30-35 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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