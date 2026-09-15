Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 040 руб. 2 880 руб.
В наличии
Код товара: 682842
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 040 руб. -29%
2 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
500
Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ)
Дозатор под жидкое мыло Granula GR-1403 черный изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственном производстве. Дозатор Granula 1403 окрашивается в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula, с легкостью устанавливается с использованием коронки 30-35 мм.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Страна производитель
Россия
Дозатор под жидкое мыло Granula GR-1403 черный изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственном производстве. Дозатор Granula 1403 окрашивается в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula, с легкостью устанавливается с использованием коронки 30-35 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ЧЁРНЫЙ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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