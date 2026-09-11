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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый

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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 1
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 2
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 3
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 4
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 5
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 6
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 7
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 8
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 7
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 8
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 390 руб. 
Начислим 1524 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый
25 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
ДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
напольный
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х76х42
Вес, кг.
18

Описание товара Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Удобный демонтаж без использования инструментов и легкая регулировка ящиков: благодаря надёжному соединению направляющей и ящика при помощи особого фиксатора. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
ДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Развернуть
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
напольный
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Удобный демонтаж без использования инструментов и легкая регулировка ящиков: благодаря надёжному соединению направляющей и ящика при помощи особого фиксатора. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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