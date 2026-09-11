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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит

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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 1
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 2
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 3
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 4
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 5
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 6
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 7
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 8
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 
Начислим 1344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит
22 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х54х41
Вес, кг.
12

Описание товара Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит

Подвесная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем, кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия) Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Фурнитура push-to-open - открывание ящика нажатием на фасад. Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками. Раковина приобретается отдельно - M90WCC0602WG.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
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Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем, кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия) Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Фурнитура push-to-open - открывание ящика нажатием на фасад. Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками. Раковина приобретается отдельно - M90WCC0602WG.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит - по цене 22390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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