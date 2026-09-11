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Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная

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Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 1
Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 2
Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 3
Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 4
Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 5
Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка для полотенец
Материал
цинк
  • Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 1
  • Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 2
  • Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 3
  • Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 4
  • Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 5
  • Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 
Начислим 486 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541562
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная
8 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Вешалка для полотенец
Высота, см
5
Страна производства
Германия
Ширина, см
50
Материал
цинк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х5х5
Вес, г.
545

Описание товара Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная

Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Вешалка для полотенец
Высота, см
5
Страна производства
Германия
Ширина, см
50
Материал
цинк
Страна производитель
Китай
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная - по цене 8090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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