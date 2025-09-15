Top.Mail.Ru
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром

21 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 1
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 2
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 3
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 4
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 5
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 6
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 7
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
110
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 1
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 2
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 3
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 4
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 5
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 6
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 7
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 790 руб.  3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260960
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2F
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
110 мм
Ширина головки лейки, мм
110
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х12х9
Вес, г.
400

Описание товара Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром

Трендовый дизайн: четкие но вместе с тем изящные запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.

Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, свою функцию выполняет, оригинал, покупкой остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Лейка с резиновыми мягкими отверстиями для воды приятная на ощупь не много раздражает ручка углы чувствуются в руке.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку вовремя! Все уже подключено и работает! Ленская и удобная душевая лейка :)
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Buyer

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лейка. Расход высокий, т.к. широкая - но это и ожидаемо. Очень комфортное применение.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, без всяких поиблуд, какая и нужна была, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со старой лейкой этой же фирмы это ср... кусок пластика.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Valeriy K

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка я не знаю как у них это получается но напор ровный и постоянно контролируемый. Не брызгает в стороны. Пробовал несколько леек до этого разного ценового диапазона эта самая хорошая! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая лейка, ровный поток воды и достаточно плотный и \"тяжелый\"
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Просто оригинальная лейка AM.PM, 2 месяца прошло – работает точно как прошлая, села прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто и качественно. Лучшее,что сейчас есть на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Софья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лейка, удобная, легко заменила, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Pavel G.

Достоинства:


Комментарий:
Качество плохое. Покупал комплект смеситель и данную лейку. Так вот, привезли не как на фото в карточке (с металлическим шлангом), а резиновый, что уже обман, так ещё и лейка эта поганая через два года начала сбоку струить. Покупаю вторую лейку в надежде, что эта прослужит дольше двух лет. Бренд очень некачественный, не рекомендую. Хотя дизайн в целом хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вроде лейка,много воды льется,прикрутила,надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Прикрутил к шлангу той же фирмы, без особых усилий и без инструмента. Ничего не подтекает. А вот поток из лейки странный. Снизу он более сильный а из верхних отверстий слабее. В целом это не доставляет неудобств и при использовании на кронштейне, не заметно.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Вода льётся из лейки мягко не вызывая дискомфорта. Большая площадь подачи воды.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Яков Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил вместо Am.Pm Like, которая шла с 3мя режимами. Я ими никогда не пользовался. Лейка из комплекта стояла года 4, потом потек переключатель режимов. Поставил эту. Проблем с установкой не возникло. В комплекте нет прокладки . Только лейка.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Полина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Была старая много лет этого же бренда. Хорошо отслужила. Только со временем форсунки забились и стали брызгать в разные стороны. Решили заменить на похожую. С виду выглядит хорошо. Паспыляет тоже нормально. Пока нареканий нет. К шлангу старому подошла
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не смотря на деформированную упаковку, лейка пришла в целом состоянии. Товар соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Лейка выпадывает из гнезда. Гнездо шире конусной гайки, из за чего она там болтается и выпадывает. Очень сомнительное решение, сделать прорезь для шланга снизу, а не сбоку. Тысячу раз подумайте! Все пластик, кроме штанги.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная лейка, качественная - явный оригинал, рекомендую!!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная лейка,пользовался такой же практически ам.рм 10 лет,меняю только из-за внешнего вида.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2F
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
110 мм
Ширина головки лейки, мм
110
Страна производитель
Германия
Описание
Трендовый дизайн: четкие но вместе с тем изящные запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, свою функцию выполняет, оригинал, покупкой остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Лейка с резиновыми мягкими отверстиями для воды приятная на ощупь не много раздражает ручка углы чувствуются в руке.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку вовремя! Все уже подключено и работает! Ленская и удобная душевая лейка :)
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Buyer

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лейка. Расход высокий, т.к. широкая - но это и ожидаемо. Очень комфортное применение.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, без всяких поиблуд, какая и нужна была, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со старой лейкой этой же фирмы это ср... кусок пластика.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Valeriy K

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка я не знаю как у них это получается но напор ровный и постоянно контролируемый. Не брызгает в стороны. Пробовал несколько леек до этого разного ценового диапазона эта самая хорошая! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая лейка, ровный поток воды и достаточно плотный и \"тяжелый\"
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Просто оригинальная лейка AM.PM, 2 месяца прошло – работает точно как прошлая, села прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто и качественно. Лучшее,что сейчас есть на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Софья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лейка, удобная, легко заменила, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Pavel G.

Достоинства:


Комментарий:
Качество плохое. Покупал комплект смеситель и данную лейку. Так вот, привезли не как на фото в карточке (с металлическим шлангом), а резиновый, что уже обман, так ещё и лейка эта поганая через два года начала сбоку струить. Покупаю вторую лейку в надежде, что эта прослужит дольше двух лет. Бренд очень некачественный, не рекомендую. Хотя дизайн в целом хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вроде лейка,много воды льется,прикрутила,надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Прикрутил к шлангу той же фирмы, без особых усилий и без инструмента. Ничего не подтекает. А вот поток из лейки странный. Снизу он более сильный а из верхних отверстий слабее. В целом это не доставляет неудобств и при использовании на кронштейне, не заметно.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Вода льётся из лейки мягко не вызывая дискомфорта. Большая площадь подачи воды.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Яков Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил вместо Am.Pm Like, которая шла с 3мя режимами. Я ими никогда не пользовался. Лейка из комплекта стояла года 4, потом потек переключатель режимов. Поставил эту. Проблем с установкой не возникло. В комплекте нет прокладки . Только лейка.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Полина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Была старая много лет этого же бренда. Хорошо отслужила. Только со временем форсунки забились и стали брызгать в разные стороны. Решили заменить на похожую. С виду выглядит хорошо. Паспыляет тоже нормально. Пока нареканий нет. К шлангу старому подошла
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не смотря на деформированную упаковку, лейка пришла в целом состоянии. Товар соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Лейка выпадывает из гнезда. Гнездо шире конусной гайки, из за чего она там болтается и выпадывает. Очень сомнительное решение, сделать прорезь для шланга снизу, а не сбоку. Тысячу раз подумайте! Все пластик, кроме штанги.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная лейка, качественная - явный оригинал, рекомендую!!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная лейка,пользовался такой же практически ам.рм 10 лет,меняю только из-за внешнего вида.


Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...