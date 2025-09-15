Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 790 руб. 3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2F
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
110 мм
Ширина головки лейки, мм
110
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х12х9
Вес, г.
400
Описание товара Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром
Трендовый дизайн: четкие но вместе с тем изящные запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2F
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
110 мм
Ширина головки лейки, мм
110
Страна производитель
Германия
Трендовый дизайн: четкие но вместе с тем изящные запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, свою функцию выполняет, оригинал, покупкой остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка с резиновыми мягкими отверстиями для воды приятная на ощупь не много раздражает ручка углы чувствуются в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за доставку вовремя! Все уже подключено и работает! Ленская и удобная душевая лейка :)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка. Расход высокий, т.к. широкая - но это и ожидаемо. Очень комфортное применение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, без всяких поиблуд, какая и нужна была, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со старой лейкой этой же фирмы это ср... кусок пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка я не знаю как у них это получается но напор ровный и постоянно контролируемый. Не брызгает в стороны. Пробовал несколько леек до этого разного ценового диапазона эта самая хорошая! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошая лейка, ровный поток воды и достаточно плотный и \"тяжелый\"
Достоинства:
Комментарий:
Просто оригинальная лейка AM.PM, 2 месяца прошло – работает точно как прошлая, села прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Просто и качественно. Лучшее,что сейчас есть на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка, удобная, легко заменила, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Качество плохое. Покупал комплект смеситель и данную лейку. Так вот, привезли не как на фото в карточке (с металлическим шлангом), а резиновый, что уже обман, так ещё и лейка эта поганая через два года начала сбоку струить. Покупаю вторую лейку в надежде, что эта прослужит дольше двух лет. Бренд очень некачественный, не рекомендую. Хотя дизайн в целом хороший.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вроде лейка,много воды льется,прикрутила,надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Прикрутил к шлангу той же фирмы, без особых усилий и без инструмента. Ничего не подтекает. А вот поток из лейки странный. Снизу он более сильный а из верхних отверстий слабее. В целом это не доставляет неудобств и при использовании на кронштейне, не заметно.
Достоинства:
Комментарий:
Вода льётся из лейки мягко не вызывая дискомфорта. Большая площадь подачи воды.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил вместо Am.Pm Like, которая шла с 3мя режимами. Я ими никогда не пользовался. Лейка из комплекта стояла года 4, потом потек переключатель режимов. Поставил эту. Проблем с установкой не возникло. В комплекте нет прокладки . Только лейка.
Достоинства:
Комментарий:
Была старая много лет этого же бренда. Хорошо отслужила. Только со временем форсунки забились и стали брызгать в разные стороны. Решили заменить на похожую. С виду выглядит хорошо. Паспыляет тоже нормально. Пока нареканий нет. К шлангу старому подошла
Достоинства:
Комментарий:
Не смотря на деформированную упаковку, лейка пришла в целом состоянии. Товар соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка выпадывает из гнезда. Гнездо шире конусной гайки, из за чего она там болтается и выпадывает. Очень сомнительное решение, сделать прорезь для шланга снизу, а не сбоку. Тысячу раз подумайте! Все пластик, кроме штанги.
Достоинства:
Комментарий:
отличная лейка, качественная - явный оригинал, рекомендую!!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная лейка,пользовался такой же практически ам.рм 10 лет,меняю только из-за внешнего вида.
Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, свою функцию выполняет, оригинал, покупкой остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка с резиновыми мягкими отверстиями для воды приятная на ощупь не много раздражает ручка углы чувствуются в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за доставку вовремя! Все уже подключено и работает! Ленская и удобная душевая лейка :)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка. Расход высокий, т.к. широкая - но это и ожидаемо. Очень комфортное применение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, без всяких поиблуд, какая и нужна была, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со старой лейкой этой же фирмы это ср... кусок пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка я не знаю как у них это получается но напор ровный и постоянно контролируемый. Не брызгает в стороны. Пробовал несколько леек до этого разного ценового диапазона эта самая хорошая! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошая лейка, ровный поток воды и достаточно плотный и \"тяжелый\"
Достоинства:
Комментарий:
Просто оригинальная лейка AM.PM, 2 месяца прошло – работает точно как прошлая, села прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Просто и качественно. Лучшее,что сейчас есть на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка, удобная, легко заменила, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Качество плохое. Покупал комплект смеситель и данную лейку. Так вот, привезли не как на фото в карточке (с металлическим шлангом), а резиновый, что уже обман, так ещё и лейка эта поганая через два года начала сбоку струить. Покупаю вторую лейку в надежде, что эта прослужит дольше двух лет. Бренд очень некачественный, не рекомендую. Хотя дизайн в целом хороший.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вроде лейка,много воды льется,прикрутила,надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Прикрутил к шлангу той же фирмы, без особых усилий и без инструмента. Ничего не подтекает. А вот поток из лейки странный. Снизу он более сильный а из верхних отверстий слабее. В целом это не доставляет неудобств и при использовании на кронштейне, не заметно.
Достоинства:
Комментарий:
Вода льётся из лейки мягко не вызывая дискомфорта. Большая площадь подачи воды.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил вместо Am.Pm Like, которая шла с 3мя режимами. Я ими никогда не пользовался. Лейка из комплекта стояла года 4, потом потек переключатель режимов. Поставил эту. Проблем с установкой не возникло. В комплекте нет прокладки . Только лейка.
Достоинства:
Комментарий:
Была старая много лет этого же бренда. Хорошо отслужила. Только со временем форсунки забились и стали брызгать в разные стороны. Решили заменить на похожую. С виду выглядит хорошо. Паспыляет тоже нормально. Пока нареканий нет. К шлангу старому подошла
Достоинства:
Комментарий:
Не смотря на деформированную упаковку, лейка пришла в целом состоянии. Товар соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка выпадывает из гнезда. Гнездо шире конусной гайки, из за чего она там болтается и выпадывает. Очень сомнительное решение, сделать прорезь для шланга снизу, а не сбоку. Тысячу раз подумайте! Все пластик, кроме штанги.
Достоинства:
Комментарий:
отличная лейка, качественная - явный оригинал, рекомендую!!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная лейка,пользовался такой же практически ам.рм 10 лет,меняю только из-за внешнего вида.