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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная

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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 1
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 2
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 3
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 4
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 5
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 1
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 2
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 3
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 4
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 5
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
14х11х6
Вес, г.
370

Описание товара Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная

Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 черная - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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