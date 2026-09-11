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Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех

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Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех - фото 1
Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех - фото 1
  • Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541555
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х17
Вес, кг.
4.5

Описание товара Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Нужно больше места для хранения? Открытая ниша не занимает много места и не утяжеляет интерьер ванной комнат.

Отзывы о товаре Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Нужно больше места для хранения? Открытая ниша не занимает много места и не утяжеляет интерьер ванной комнат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Open-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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