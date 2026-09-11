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Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 790 руб. 
Начислим 1308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный
21 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный

Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ. РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ. РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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