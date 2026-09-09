Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-100W белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322042
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
100x100
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х1х0.18
Вес, кг.
10.2
Описание товара Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-100W белый
Поддон из акрила AM PM. Характерная форма Поддон Gem была разработана для AM PM престижным дизайн-бюро GP designpartners (Австрия). Студия GP была основана Рудольфом Грегером и Кристофом Паушитцем в 1992 году в Вене. GP designpartners — это двадцатилетний опыт в области промышленного дизайна, команда высокомотивированных профессионалов, отмеченные всевозможными наградами проекты. В своей неповторимой манере GP стабильно добиваются успеха на рынке с идеями для всемирно известных компаний — Phillips, Siemens, Doppelmayr и MAM.
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Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
100x100
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Поддон из акрила AM PM. Характерная форма Поддон Gem была разработана для AM PM престижным дизайн-бюро GP designpartners (Австрия). Студия GP была основана Рудольфом Грегером и Кристофом Паушитцем в 1992 году в Вене. GP designpartners — это двадцатилетний опыт в области промышленного дизайна, команда высокомотивированных профессионалов, отмеченные всевозможными наградами проекты. В своей неповторимой манере GP стабильно добиваются успеха на рынке с идеями для всемирно известных компаний — Phillips, Siemens, Doppelmayr и MAM.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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