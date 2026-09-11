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Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый

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Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 1
Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 2
Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 3
Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 4
Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 5
Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 1
  • Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 2
  • Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 3
  • Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 4
  • Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 5
  • Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
26 990 руб.  29 070 руб. 
Начислим 1620 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541914
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый
26 990 руб. -7%
29 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
ДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.63х0.32х0.3
Вес, кг.
22.4

Описание товара Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Самые модные цвета и отделки – в коллекции представлены глянцевые и матовые варианты, а также имитация натурального дерева. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
ДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Развернуть
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Самые модные цвета и отделки – в коллекции представлены глянцевые и матовые варианты, а также имитация натурального дерева. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый - по цене 26990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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