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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный

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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456196
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
16.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный

Гексагональные формы и современный европейский дизайн. Смеситель Gem оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Широкая амплитуда ручки позволяет настраивать точно ту температуру, которая комфортна именно вам. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02122 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
16.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Гексагональные формы и современный европейский дизайн. Смеситель Gem оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Широкая амплитуда ручки позволяет настраивать точно ту температуру, которая комфортна именно вам. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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