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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром

25 Отзывы
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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 10
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 090 руб. 
Начислим 2406 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром
40 090 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром

Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель выглядит качественно, но не совпадают метки на переключатель душ/излив, хотя и работает хорошо и дешёвые эксцентрики с отражателями. в остальном пока всё хорошо, нравится, но можно и дешевле
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель,не оригинал конечно, но сосвоими функциями справляется хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Как же давно надо было его поставить! Смеситель с термостатом - наиболее доступное решение проблемы перепадов давления холодной и горячей воды. Теперь можно спокойно принять душ, не боясь обжечься при включении стиралки или других потребителей холодной воды. Монтируется просто, без технических сложностей Очень простое управление Работает отлично. При давлении в системе 4 атм. перепады отрабатывает быстро. При включении стиралки, например, ощущается колебание температуры воды, но буквально за 2-3 секунды температура стабилизируется, обжечься не успеешь. Очень удобно отсутствие отдельного крана для переключения душ/лейка.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Сергей А

Достоинства:


Комментарий:
отличнейший смеситель. термостат срабатывает быстро. температуру даёт нужную. тяжёлый и симпатичный
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, но немного шумный, до этого стоял обычный, но к шуму привыкли, очень быстро появляться разводы от воды, на других смеситилях такого нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, стильно выглядит, хорошо держит температуру.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Эльзара З.

Достоинства:


Комментарий:
Успела приобрести по очень хорошей цене, так как продавец одобрил скидку, спасибо ему. Внешне выглядит отлично. А качество проверим временем
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Анна Славина

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Продавец одобрил скидку. Что очень приятно ! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал с раскрученной регулировкой температуры. Чтобы прикрутить придётся мудрить.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший термостат. Легко поставили, работает, как ожидалось. Немного надо привыкнуть к переключению с душа на кран с выключением на среднем положении.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
алина з.

Достоинства:


Комментарий:
Покамест « огонь»!!!! Нареканий нет ! Я в восторге! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Игорь Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте, товар соответствует описанию, быстрая отгрузка и доставка, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Анна Голубева

Достоинства:


Комментарий:
Не вводите в заблуждение покупателей мало разбирающихся в смесителях. Уберите картинку с лейкой.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился. Дизайн лаконичный. Единственное когда включашь меньший напор воды он сильно шумит, не знаю с чем это связано. На поедыдущем такого не было.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. температуры регулирует хорошо. Есть не значительные перепады при включении другого смесителя, но температуру выравнивает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Все работает как и должны изделия этого бренда.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Про термостат пока ничего не скажу, отключили горячую воду, проверю потом.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
При включении несколько секунд набирает установленную температуру, а потом держит
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный смеситель с термостатом. Немного смутила упаковка и инструкция, отпечатанная словно на ксероксе. Как проверить оригинал или нет не понятно, серийных номеров нет, ничего нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену термостата от хансгроэ - тот начал воду пропускать - в выключенном состоянии капало из душа. Этот в итоге оказался не таким быстрым в плане поддержания температуры когда кто-то кран открыл или бачок слил. Ещё сильно шумит излив при среднем напоре воды… и ручки менее удобные - туго крутится регулировка температуры.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное исполнение, латунь, хром в том числе ручек. И цена подходящая. Всем доволен!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился. Удобно регулировать температуру. Смотрится аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Арбузов И.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый качественный смеситель . Правда не прочитал , что идет без душевой лейки
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично: упаковка, сам товар, установился без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Смотрится достойно, длина излива в самый раз. И не мешает и не короткий. Покупкой полностью довольны.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
смеситель выглядит качественно, но не совпадают метки на переключатель душ/излив, хотя и работает хорошо и дешёвые эксцентрики с отражателями. в остальном пока всё хорошо, нравится, но можно и дешевле
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель,не оригинал конечно, но сосвоими функциями справляется хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Как же давно надо было его поставить! Смеситель с термостатом - наиболее доступное решение проблемы перепадов давления холодной и горячей воды. Теперь можно спокойно принять душ, не боясь обжечься при включении стиралки или других потребителей холодной воды. Монтируется просто, без технических сложностей Очень простое управление Работает отлично. При давлении в системе 4 атм. перепады отрабатывает быстро. При включении стиралки, например, ощущается колебание температуры воды, но буквально за 2-3 секунды температура стабилизируется, обжечься не успеешь. Очень удобно отсутствие отдельного крана для переключения душ/лейка.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Сергей А

Достоинства:


Комментарий:
отличнейший смеситель. термостат срабатывает быстро. температуру даёт нужную. тяжёлый и симпатичный
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, но немного шумный, до этого стоял обычный, но к шуму привыкли, очень быстро появляться разводы от воды, на других смеситилях такого нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, стильно выглядит, хорошо держит температуру.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Эльзара З.

Достоинства:


Комментарий:
Успела приобрести по очень хорошей цене, так как продавец одобрил скидку, спасибо ему. Внешне выглядит отлично. А качество проверим временем
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Анна Славина

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Продавец одобрил скидку. Что очень приятно ! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал с раскрученной регулировкой температуры. Чтобы прикрутить придётся мудрить.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший термостат. Легко поставили, работает, как ожидалось. Немного надо привыкнуть к переключению с душа на кран с выключением на среднем положении.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
алина з.

Достоинства:


Комментарий:
Покамест « огонь»!!!! Нареканий нет ! Я в восторге! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Игорь Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте, товар соответствует описанию, быстрая отгрузка и доставка, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Анна Голубева

Достоинства:


Комментарий:
Не вводите в заблуждение покупателей мало разбирающихся в смесителях. Уберите картинку с лейкой.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился. Дизайн лаконичный. Единственное когда включашь меньший напор воды он сильно шумит, не знаю с чем это связано. На поедыдущем такого не было.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. температуры регулирует хорошо. Есть не значительные перепады при включении другого смесителя, но температуру выравнивает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Все работает как и должны изделия этого бренда.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Про термостат пока ничего не скажу, отключили горячую воду, проверю потом.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
При включении несколько секунд набирает установленную температуру, а потом держит
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный смеситель с термостатом. Немного смутила упаковка и инструкция, отпечатанная словно на ксероксе. Как проверить оригинал или нет не понятно, серийных номеров нет, ничего нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену термостата от хансгроэ - тот начал воду пропускать - в выключенном состоянии капало из душа. Этот в итоге оказался не таким быстрым в плане поддержания температуры когда кто-то кран открыл или бачок слил. Ещё сильно шумит излив при среднем напоре воды… и ручки менее удобные - туго крутится регулировка температуры.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное исполнение, латунь, хром в том числе ручек. И цена подходящая. Всем доволен!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился. Удобно регулировать температуру. Смотрится аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Арбузов И.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый качественный смеситель . Правда не прочитал , что идет без душевой лейки
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично: упаковка, сам товар, установился без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Смотрится достойно, длина излива в самый раз. И не мешает и не короткий. Покупкой полностью довольны.


Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 40090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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