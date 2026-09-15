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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, бронзовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 688664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12)
9 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, фирменная коробка
Цвет
бежевый, бронзовый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Особенности
двойной излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х7
Вес, кг.
3.09

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, фирменная коробка
Цвет
бежевый, бронзовый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Особенности
двойной излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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