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Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)

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Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL) - фото 1
Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL) - фото 1
  • Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
10 290 руб.  11 160 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 457081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
10 290 руб. -8%
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг, держатель для душа, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
33х30х14
Вес, г.
960

Описание товара Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг, держатель для душа, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Чехия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL) - стоимость товара 10290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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