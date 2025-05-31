Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
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Коллекция X-Joy
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В наличииЦена 9 390 руб. 11 880 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром
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В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10000 хром
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
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В наличииЦена 55 490 руб.13873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A10020 хром
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В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
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В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
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В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
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В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
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В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный
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В наличииЦена 20 890 руб. 22 500 руб.5223 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy ...
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В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
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В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
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В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный
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В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белы...
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В наличииЦена 2 190 руб. 2 340 руб.548 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный
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В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитРаковина мебельная 45см AM.PM X-Joy M85AWCC0452WG64 белая
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В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный
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В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 чер...
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В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый
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В наличииЦена 13 090 руб.3273 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02144 золото
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В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото
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В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10033 белый
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В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото
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В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото
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В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
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В наличииЦена 23 690 руб. 25 560 руб.5923 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
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В наличииЦена 66 190 руб.16548 руб. в СплитДушевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром
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В наличииЦена 57 690 руб.14423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
Смеситель для умывальника от бренда AM.PM – это сочетание элегантного дизайна и функциональности, идеально подходящее для современной ванной комнаты. Выполненный в стильном черном цвете, он привнесет нотки изысканности в ваш интерьер. Корпус смесителя изготовлен из прочной латуни, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Удобство использования обеспечивается однорычажной системой управления, которая позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавную и бесшумную работу, снижая риск протечек и увеличивая срок службы устройства. Высота излива составляет 231 мм, а его длина – 155 мм, что позволяет комфортно использовать смеситель даже при глубоком умывальнике. В комплекте идет качественный аэратор, который обеспечивает мягкую струю воды и экономит ее расход. Монтаж смесителя осуществляется настольным способом, что упрощает его установку. Отсутствие выдвижного излива и встраиваемых элементов делает его идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и практичность в интерьере. Смеситель не имеет дополнительных переключателей на стиральную или посудомоечную машину, что делает его подходящим для тех, кому не нужны эти дополнительные функции. Смеситель AM.PM – это надежное решение для вашей ванной комнаты, где стиль и качество соединены в одном продукте.
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Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран, пришел без дефектов
Достоинства:
Комментарий:
Не первая покупка от am pm, всегда качественные и добротные )
Достоинства:
Комментарий:
Данный смеситель очень понравился внешне, выглядит стильно и надежно. Еще пока не установили, идет ремонт, позже дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
работает, дали бонусы на следующую покупку этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
отлично встал, украсил, работает безупречно
Достоинства:
Комментарий:
пришел ,все хорошо качество на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Если сразу после использования протирать капли воды просто тряпочкой, то он будет в идеальном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
приехал, пока не ставил, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
отличного качества посмотрим после установки
Достоинства:
Комментарий:
Если вам необходим черный смеситель для накладной раковины - берите этот. Смотрится великолепно, бренд отличный - ранее приобретали унитаз (в эксплуатации более года). Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная доставка, товар отличного качества, по соотношению цена- качество товар топ!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный) тяжелый, весь металлический! На ощупь бархатистый. Пальцы не остаются, цвет красивый черный, еще не установили!
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество, понравился. Цена приятная, брала за 11,5 тыс.руб. Плавное включение, не брызгает в комплекте с моей раковиной.
Достоинства:
Комментарий:
Кран красивый, надёжный. Минус бал за то, что родные шланги не подходят на стандартные резьбы и очень сложно их закручивать в нутри крана
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Спасибо продавцу. У нас все этого бренда, кроме лейки для душа. Сделайте хорошие лейки и мы полюбим вас еще больше!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, купила дешевле, чем в магазине на 5000 рублей чем в магазине! Ничем не отличается! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, отличный смеситель, ждём тумбу и будем устанавливать красоту)
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель очень качественный, рычажок ходит мягко, плавно. Тяжёлый, весит вместе со шлангами 1380.А в упаковке 1700,вместо заявленных 2500.Обещали исправить в карточке товара. Выглядит солидно, надеюсь не разочаруемся. Фирма топовая.
Достоинства:
Комментарий:
Кран хороший в плане износостойкости, но есть проблема с тем, что начинает туго открываться через какое-то время. В итоге уже третий кран за 2 года ставлю, но возвращаю по гарантии, поэтому в целом претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель красивой формы, для накладной раковины высотой 150 мм подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько недель. Качественный кран. Лёгкая установка. Удобен в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель! Не шумный нам идеально подошел
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз беру данный смесители. Теперь взял в черном цвете
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный, стильный, минималистичный. Отлично вписался в интерьер. Мы очень довольны. Получилось непорядок дешевле чем в Леруа или мегастрой.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошо собран, отличное покрытие, похоже что оригинал. После установки дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель рекомендую. но как и вся черная сантехника требует постоянной обработки. так как остаются капли
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран, пришел без дефектов
Достоинства:
Комментарий:
Не первая покупка от am pm, всегда качественные и добротные )
Достоинства:
Комментарий:
Данный смеситель очень понравился внешне, выглядит стильно и надежно. Еще пока не установили, идет ремонт, позже дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
работает, дали бонусы на следующую покупку этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
отлично встал, украсил, работает безупречно
Достоинства:
Комментарий:
пришел ,все хорошо качество на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Если сразу после использования протирать капли воды просто тряпочкой, то он будет в идеальном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
приехал, пока не ставил, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
отличного качества посмотрим после установки
Достоинства:
Комментарий:
Если вам необходим черный смеситель для накладной раковины - берите этот. Смотрится великолепно, бренд отличный - ранее приобретали унитаз (в эксплуатации более года). Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная доставка, товар отличного качества, по соотношению цена- качество товар топ!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный) тяжелый, весь металлический! На ощупь бархатистый. Пальцы не остаются, цвет красивый черный, еще не установили!
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество, понравился. Цена приятная, брала за 11,5 тыс.руб. Плавное включение, не брызгает в комплекте с моей раковиной.
Достоинства:
Комментарий:
Кран красивый, надёжный. Минус бал за то, что родные шланги не подходят на стандартные резьбы и очень сложно их закручивать в нутри крана
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Спасибо продавцу. У нас все этого бренда, кроме лейки для душа. Сделайте хорошие лейки и мы полюбим вас еще больше!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, купила дешевле, чем в магазине на 5000 рублей чем в магазине! Ничем не отличается! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, отличный смеситель, ждём тумбу и будем устанавливать красоту)
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель очень качественный, рычажок ходит мягко, плавно. Тяжёлый, весит вместе со шлангами 1380.А в упаковке 1700,вместо заявленных 2500.Обещали исправить в карточке товара. Выглядит солидно, надеюсь не разочаруемся. Фирма топовая.
Достоинства:
Комментарий:
Кран хороший в плане износостойкости, но есть проблема с тем, что начинает туго открываться через какое-то время. В итоге уже третий кран за 2 года ставлю, но возвращаю по гарантии, поэтому в целом претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель красивой формы, для накладной раковины высотой 150 мм подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько недель. Качественный кран. Лёгкая установка. Удобен в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель! Не шумный нам идеально подошел
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз беру данный смесители. Теперь взял в черном цвете
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный, стильный, минималистичный. Отлично вписался в интерьер. Мы очень довольны. Получилось непорядок дешевле чем в Леруа или мегастрой.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошо собран, отличное покрытие, похоже что оригинал. После установки дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель рекомендую. но как и вся черная сантехника требует постоянной обработки. так как остаются капли