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Уцененный товар Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736149
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Уцененный товар Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние, 736149

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Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 3
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
16 580 руб.  23 690 руб. 
Начислим 1658 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние
16 580 руб. -30%
23 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, г.
830

Описание товара Уцененный товар Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, смеситель, крепеж, декор. элементы Причина уценки : повреждение на декор. накладке 



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, смеситель, крепеж, декор. элементы Причина уценки : повреждение на декор. накладке 


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром хорошее состояние - по цене 16580 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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