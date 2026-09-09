Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%9 210 руб. 9 270 руб.
В наличии
Код товара: 174620
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Загружаем...
9 210 руб. -1%
9 270 руб.
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Коллекция Aller
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект монтажа, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, кг.
1.82
Описание товара Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
Стильный и функциональный смеситель, встраиваемый, используется для ванны с душем. Современное оформление. Простая установка. Подключается к двум аксессуарам для душа на выбор: верхней душевой насадке, лейке для душа и настенному изливу.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект монтажа, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Стильный и функциональный смеситель, встраиваемый, используется для ванны с душем. Современное оформление. Простая установка. Подключается к двум аксессуарам для душа на выбор: верхней душевой насадке, лейке для душа и настенному изливу.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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