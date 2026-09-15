Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние, 654578
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Причина уценки
на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 189 руб.
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В наличии
Код товара: 654578
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Загружаем...
5 189 руб.
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В наличииЦена 5 189 руб.1298 руб. в СплитДушевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Причина уценки
на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
распашная
Толщина стекла
8
Цвет стекла
прозрачное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.1х0.69х0.11
Вес, кг.
52
Описание товара Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: В КОМПЛЕКТЕ ИДЕТ ТОЛЬКО СТЕКЛЯННА ДВЕРЬ (2 панели)
Причина уценки: на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
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Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Причина уценки
на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
распашная
Толщина стекла
8
Цвет стекла
прозрачное
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: В КОМПЛЕКТЕ ИДЕТ ТОЛЬКО СТЕКЛЯННА ДВЕРЬ (2 панели)
Причина уценки: на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
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Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5189 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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