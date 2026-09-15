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Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 654578
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Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние, 654578

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Уценка
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Причина уценки
на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
  • Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 1
  • Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 2
  • Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 3
  • Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 4
  • Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 5
  • Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 189 руб. 

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В наличии
Код товара: 654578
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние
5 189 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Aller
filter_none Товар входит в коллекцию Aller

Коллекция Aller


Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Душевые ограждения
Причина уценки
на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
распашная
Толщина стекла
8
Цвет стекла
прозрачное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.1х0.69х0.11
Вес, кг.
52

Описание товара Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние

Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: В КОМПЛЕКТЕ ИДЕТ ТОЛЬКО СТЕКЛЯННА ДВЕРЬ (2 панели)
Причина уценки: на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Душевые ограждения
Причина уценки
на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
распашная
Толщина стекла
8
Цвет стекла
прозрачное
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: В КОМПЛЕКТЕ ИДЕТ ТОЛЬКО СТЕКЛЯННА ДВЕРЬ (2 панели)
Причина уценки: на углах небольшие сколы, нет оригинальной упаковки;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая дверь WasserKRAFT Aller 10H05R 9061854 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5189 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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