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Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал,

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Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал, - фото 1
Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал, - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал, - фото 1
  • Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал, - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720173
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Сушилка
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
сушилка для рук, набор для крепления
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
высокая скорость воздушного потока (95 м/с) для быстрой сушки (10–20 секунд)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х28
Вес, кг.
7.48

Описание товара Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал,

Смеситель-электросушитель для раковины SONNEN SF1204 – это уникальное 2 в 1 сочетание смесителя с высокоскоростной сушилкой для рук, обладающее всеми преимуществами обоих устройств: гигиеничность, широкий функционал, надежность и многое другое.Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IP24 гарантирует защиту от брызг. Инфракрасные сенсоры отвечают за подачу воды и сушку рук. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом как для установки дома, так и для мест с высокой и средней проходимостью. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления.



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Отзывы о товаре Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал,




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Сушилка
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
сушилка для рук, набор для крепления
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
высокая скорость воздушного потока (95 м/с) для быстрой сушки (10–20 секунд)
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель-электросушитель для раковины SONNEN SF1204 – это уникальное 2 в 1 сочетание смесителя с высокоскоростной сушилкой для рук, обладающее всеми преимуществами обоих устройств: гигиеничность, широкий функционал, надежность и многое другое.Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IP24 гарантирует защиту от брызг. Инфракрасные сенсоры отвечают за подачу воды и сушку рук. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом как для установки дома, так и для мест с высокой и средней проходимостью. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали
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Доставка
Отзывы


Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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