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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый

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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 
Начислим 1116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый
18 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
ДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х58х42
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Нужно больше места для хранения? Просто добавьте открытую нишу Gem, доступную во всех четырех дизайнерских расцветках, чтобы создать свою комбинацию.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Основной материал
ДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Развернуть
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Нужно больше места для хранения? Просто добавьте открытую нишу Gem, доступную во всех четырех дизайнерских расцветках, чтобы создать свою комбинацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - стоимость товара 18590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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