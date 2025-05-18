Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%7 390 руб. 7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261016
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Коллекция Gem
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючки, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x62x330
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х11х8
Вес, г.
494
Описание товара Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючки, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x62x330
Страна производитель
Германия
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился , смотрится дорого
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Выглядит стильно
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось. Дороговато конечно, но за качество приходится платить.
Достоинства:
Комментарий:
приятные крючки на вид и удобно подошли мне для ванной
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо упаковано, состояние идеальное.
Достоинства:
Комментарий:
Получила крючки в ванную. Заказывала оригинальный товар. Однако была сильно удивлена, что товар пришёл без всякой упаковки, даже в пакет не положили и не заклеили скотчем. Внешне выглядит красиво. Пока не устанавливала, жду специалиста.
Достоинства:
Комментарий:
Вот именно эти крючки прям очень понравились! Стильные, оригинальные, конструкция увесистая. Самое главное: это действительно металл! Без всяких дефектов, каждый крючок как зеркало. Крепёж в комплекте. Упаковано всё тщательно. Пока не монтировали.
Достоинства:
Комментарий:
понравились, тяжелые, гладкие, качественные. везде буду смотреться дорого богато
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, качественные крючки. Доставка было всё хорошо упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вешалка. Товар оригинальный, хорошо упакован. Укомплектован всем необходимым.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, прекрасно смотрится! Дороговато
Достоинства:
Комментарий:
Крючки отличные. Качество, как всегда у Am pm, на высоте. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество очень хорошее. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Крючки хорошего качества, выглядят добротно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Крючки для полотенец, понравился товар. Качество прекрасное, смотрятся прекрасно. Пришёл заказ вовремя, хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
красивый и качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер. Крепление удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Массивная вещь. Чёткое литьё. отличное крепление. Высокое качество хрома. форма крючков очень правильная.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились крючки. Тяжёленькие. Оригинальный дизайн. Дороговато, но так или иначе, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличная фирма, отличный дизайн, качественное исполнение. Am.pm хорошая цена и качество.
Достоинства:
Комментарий:
Долго решали купить или нет. Но взяли и не пожалели. Упаковано всё очень хорошо - на совесть. Тяжелые, крупные полотенца не падают.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Металл толстый, сварочный шов ровный.
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился , смотрится дорого
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Выглядит стильно
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось. Дороговато конечно, но за качество приходится платить.
Достоинства:
Комментарий:
приятные крючки на вид и удобно подошли мне для ванной
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо упаковано, состояние идеальное.
Достоинства:
Комментарий:
Получила крючки в ванную. Заказывала оригинальный товар. Однако была сильно удивлена, что товар пришёл без всякой упаковки, даже в пакет не положили и не заклеили скотчем. Внешне выглядит красиво. Пока не устанавливала, жду специалиста.
Достоинства:
Комментарий:
Вот именно эти крючки прям очень понравились! Стильные, оригинальные, конструкция увесистая. Самое главное: это действительно металл! Без всяких дефектов, каждый крючок как зеркало. Крепёж в комплекте. Упаковано всё тщательно. Пока не монтировали.
Достоинства:
Комментарий:
понравились, тяжелые, гладкие, качественные. везде буду смотреться дорого богато
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, качественные крючки. Доставка было всё хорошо упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вешалка. Товар оригинальный, хорошо упакован. Укомплектован всем необходимым.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, прекрасно смотрится! Дороговато
Достоинства:
Комментарий:
Крючки отличные. Качество, как всегда у Am pm, на высоте. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество очень хорошее. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Крючки хорошего качества, выглядят добротно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Крючки для полотенец, понравился товар. Качество прекрасное, смотрятся прекрасно. Пришёл заказ вовремя, хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
красивый и качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер. Крепление удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Массивная вещь. Чёткое литьё. отличное крепление. Высокое качество хрома. форма крючков очень правильная.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились крючки. Тяжёленькие. Оригинальный дизайн. Дороговато, но так или иначе, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличная фирма, отличный дизайн, качественное исполнение. Am.pm хорошая цена и качество.
Достоинства:
Комментарий:
Долго решали купить или нет. Но взяли и не пожалели. Упаковано всё очень хорошо - на совесть. Тяжелые, крупные полотенца не падают.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Металл толстый, сварочный шов ровный.