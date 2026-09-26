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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром

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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 1
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 2
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 3
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 4
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 5
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 1
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 2
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 3
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 4
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 5
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 
Начислим 1020 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром
16 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром

Минималистичный дизайн смесителя, монтируемого в стену, позволит грамотно использовать пространство. Его диаметр составляет всего 135 мм, поэтому это идеальное решение для небольших помещений. Встраиваемые в стену смесители сохраняют эстетику ванной комнаты благодаря тому, что все непрезентабельные части скрыты. Плавное движение ручки обеспечивается специально разработанным картриджем Light Flow 35 мм. Точная регулировка температуры воды без резких изменений. Возможность переключения между двумя источниками. Блестящая поверхность смесителя сохранится на долгие годы за счет покрытия High Gloss, которое также защищает от мелких царапин. Увеличенная .



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн смесителя, монтируемого в стену, позволит грамотно использовать пространство. Его диаметр составляет всего 135 мм, поэтому это идеальное решение для небольших помещений. Встраиваемые в стену смесители сохраняют эстетику ванной комнаты благодаря тому, что все непрезентабельные части скрыты. Плавное движение ручки обеспечивается специально разработанным картриджем Light Flow 35 мм. Точная регулировка температуры воды без резких изменений. Возможность переключения между двумя источниками. Блестящая поверхность смесителя сохранится на долгие годы за счет покрытия High Gloss, которое также защищает от мелких царапин. Увеличенная .


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 777100000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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