Смеситель для кухни AM.PM Gem F90A00000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни AM.PM Gem F90A00000 хром
Дизайн от создателей Product Identity AM PM GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции. Top-Seller’е. Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя для кухни Gem идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.
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