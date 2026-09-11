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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный

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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 1
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 2
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 3
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 4
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 5
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 6
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 7
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 8
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 9
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 
Начислим 1260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный
20 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
10
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.32

Описание товара Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный

Материал изготовления корпуса . Способ монтажа черный,



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
10
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа черный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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