Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321975
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Комплектация
держатель для душа
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Длина, см
70
Габариты (ВxГxШ),
700x90x125
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
71х15х9
Вес, г.
900
Описание товара Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром
Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена держателями (регулируемые по высоте держатели душевой штанги, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа), линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Комплектация
держатель для душа
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Длина, см
70
Габариты (ВxГxШ),
700x90x125
Развернуть
Страна производитель
Германия
Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена держателями (регулируемые по высоте держатели душевой штанги, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа), линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлена из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Качественный, приятный на ощупь. Надеюсь прослужит долго. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Коробка целая, каких-либо замечаний по изделию нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ершик, смотрела в магазине...но дорого. здесь нашла
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный! Единственный минус, наверно, что стакан для ёршика квадратный, а сам ёршик круглой формы, поэтому в углах будет скапоиваться грязь. Решение чаше мыть.
Достоинства:
Комментарий:
ожидал большего. ёршик очень жёсткий и пластиковый профиль под стакан мог бы быть мягче.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный товар Мы в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился ёршик, выглядит элегантно)
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, все пришло целое. крепления в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Не смотря на убитую упаковку, товар приехал в целости и сохранности. Качество соответствует стоимости. Тяжёлый стакан, идеально отполированное покрытие на латуни без царапин, никакого люфта ни на одном из элементов, выглядит солидно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Получила товар. Очень довольна. Отличное качество, стильный дизайн. При необходимости буду заказывать товар этой фирмы именно в этом магазине. Товар был очень хорошо упакован. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная штука. только,конечно, дороговато
Достоинства:
Комментарий:
Покупала серию аксессуаров для ванной,стойка классная,дорого конечно,но оригинал,надеюсь прослужит долго,рекомендую,упаковано в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли все одной коллекции и не пожалели
Достоинства:
Комментарий:
Все ок, упаковано отлично. Все дошло в хооошпи состоянии, сам ершик отличный, качественный
Достоинства:
Комментарий:
красивая стойка, в комплекте есть все для установки
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую! Сейчас на рынке самый качественный бренд
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный! Как все аксессуары этой фирмы! Доставка быстрая! Все пришло в хорошем состоянии!) Закажу еще такой же во второй санузел
Достоинства:
Комментарий:
Красивая стойка с удобным монтажом
Достоинства:
Комментарий:
без комментариев. Ершик. всё ок.
Достоинства:
Комментарий:
При попытке вытащить ершик, подстакашек вылезает из кольца вместе с ним,но это все поправимо. В целом,рекомендую!
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Качественный, приятный на ощупь. Надеюсь прослужит долго. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Коробка целая, каких-либо замечаний по изделию нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ершик, смотрела в магазине...но дорого. здесь нашла
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный! Единственный минус, наверно, что стакан для ёршика квадратный, а сам ёршик круглой формы, поэтому в углах будет скапоиваться грязь. Решение чаше мыть.
Достоинства:
Комментарий:
ожидал большего. ёршик очень жёсткий и пластиковый профиль под стакан мог бы быть мягче.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный товар Мы в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился ёршик, выглядит элегантно)
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, все пришло целое. крепления в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Не смотря на убитую упаковку, товар приехал в целости и сохранности. Качество соответствует стоимости. Тяжёлый стакан, идеально отполированное покрытие на латуни без царапин, никакого люфта ни на одном из элементов, выглядит солидно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Получила товар. Очень довольна. Отличное качество, стильный дизайн. При необходимости буду заказывать товар этой фирмы именно в этом магазине. Товар был очень хорошо упакован. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная штука. только,конечно, дороговато
Достоинства:
Комментарий:
Покупала серию аксессуаров для ванной,стойка классная,дорого конечно,но оригинал,надеюсь прослужит долго,рекомендую,упаковано в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли все одной коллекции и не пожалели
Достоинства:
Комментарий:
Все ок, упаковано отлично. Все дошло в хооошпи состоянии, сам ершик отличный, качественный
Достоинства:
Комментарий:
красивая стойка, в комплекте есть все для установки
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую! Сейчас на рынке самый качественный бренд
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный! Как все аксессуары этой фирмы! Доставка быстрая! Все пришло в хорошем состоянии!) Закажу еще такой же во второй санузел
Достоинства:
Комментарий:
Красивая стойка с удобным монтажом
Достоинства:
Комментарий:
без комментариев. Ершик. всё ок.
Достоинства:
Комментарий:
При попытке вытащить ершик, подстакашек вылезает из кольца вместе с ним,но это все поправимо. В целом,рекомендую!