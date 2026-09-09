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Характеристики
Тип товара
Монтажная коробка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
8 490 руб.
8 820
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322135
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Описание товара Универсальный базовый модуль AM.PM MultiDock F100100
Душевые штанги и держатели AM.PM — это сочетание высокой немецкой точности и современного дизайна, которое обеспечивает максимальный комфорт и практичность в использовании. Изготовленные в Германии, эти аксессуары являются воплощением надежности и долговечности, что гарантирует долгий срок службы и сохраняет безупречный внешний вид на протяжении многих лет.
Бренд AM.PM славится своими инновационными решениями и вниманием к деталям, что делает каждую деталь продукции идеально подходящей для современного интерьера ванной комнаты. Душевые штанги и держатели от AM.PM отличаются эргономичным дизайном, который обеспечивает простоту установки и эксплуатации. Благодаря использованию высококачественных материалов, они устойчивы к воздействию влаги и коррозии, что особенно важно в условиях повышенной влажности ванной комнаты.
Изысканный дизайн душевых аксессуаров AM.PM гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя ему нотку элегантности и современности. Эти изделия помогут создать функциональное и стильное пространство для принятия душа, соответствующее высочайшим стандартам качества и эстетики.
Душевые штанги и держатели AM.PM — это сочетание высокой немецкой точности и современного дизайна, которое обеспечивает максимальный комфорт и практичность в использовании. Изготовленные в Германии, эти аксессуары являются воплощением надежности и долговечности, что гарантирует долгий срок службы и сохраняет безупречный внешний вид на протяжении многих лет.
Бренд AM.PM славится своими инновационными решениями и вниманием к деталям, что делает каждую деталь продукции идеально подходящей для современного интерьера ванной комнаты. Душевые штанги и держатели от AM.PM отличаются эргономичным дизайном, который обеспечивает простоту установки и эксплуатации. Благодаря использованию высококачественных материалов, они устойчивы к воздействию влаги и коррозии, что особенно важно в условиях повышенной влажности ванной комнаты.
Изысканный дизайн душевых аксессуаров AM.PM гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя ему нотку элегантности и современности. Эти изделия помогут создать функциональное и стильное пространство для принятия душа, соответствующее высочайшим стандартам качества и эстетики.
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