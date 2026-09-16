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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза

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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза - фото 1
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза - фото 1
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736491
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
бронза
Материал
металл
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
38
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х11х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза

Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля с акцентом на элегантность. Компактная длина 38 см делает аксессуар удобным даже для небольших ванных комнат, не теряя при этом функциональности. Матовое бронзовое покрытие придаёт интерьеру благородство и нетривиальность, а округлая форма добавляет мягкие, плавные линии. Немецкое качество и прочный металлический материал — гарантия надёжности и долговечности.

Отзывы о товаре Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413140 бронза




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
бронза
Материал
металл
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
38
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля с акцентом на элегантность. Компактная длина 38 см делает аксессуар удобным даже для небольших ванных комнат, не теряя при этом функциональности. Матовое бронзовое покрытие придаёт интерьеру благородство и нетривиальность, а округлая форма добавляет мягкие, плавные линии. Немецкое качество и прочный металлический материал — гарантия надёжности и долговечности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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