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Душевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый

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Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 1
Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 2
Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 3
Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 4
Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые гарнитуры
  • Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 1
  • Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 2
  • Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 3
  • Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 4
  • Душ.комплект: ручн.душ 1 ф-ция AM.PM F0190033 d 110 мм, штанга 700, шланг 1 750 мм, цвет:белый, шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые гарнитуры
Размеры в упаковке, м
1х0.14х0.1
Вес, кг.
2

Описание товара Душевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый

Трендовый дизайн: четкие но вместе с тем изящные запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа функция Rub&amp; Clean для легкой очистки душевых форсунок. Один режим ручного душа.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые гарнитуры
Описание
Трендовый дизайн: четкие но вместе с тем изящные запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа функция Rub&amp; Clean для легкой очистки душевых форсунок. Один режим ручного душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый - этот товар вы можете купить по цене 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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