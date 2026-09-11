Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста.
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