Top.Mail.Ru
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 1
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 2
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 3
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 4
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 5
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 1
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 2
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 3
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 4
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 5
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 090 руб. 
Начислим 1206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG
20 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х3
Вес, кг.
8.1

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG

Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Премиальный функционал в коллекции доступного ценового сегмента: встроенное косметическое зеркало, увеличивающее изображение, и часы прямо под стеклом - всегда на виду. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Премиальный функционал в коллекции доступного ценового сегмента: встроенное косметическое зеркало, увеличивающее изображение, и часы прямо под стеклом - всегда на виду. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0803WG - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...