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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный

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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - фото 1
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - фото 2
Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - фото 1
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - фото 2
  • Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 590 руб. 
Начислим 1296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666727
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный
21 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
раковина, упаковка
Ориентация
универсальная
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х15
Вес, кг.
15.5

Описание товара Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный

Теперь в стильном матовом черном цвете! Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Изготовлена из сантехнического фарфора покрыта натуральной матовой глазурью устойчивой ко всем видам механических повреждений. Уникальная форма раковины специально разработана для коллекции Gem английским дизайн-агентством DanelonMeroni.

Отзывы о товаре Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
раковина, упаковка
Ориентация
универсальная
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Теперь в стильном матовом черном цвете! Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Изготовлена из сантехнического фарфора покрыта натуральной матовой глазурью устойчивой ко всем видам механических повреждений. Уникальная форма раковины специально разработана для коллекции Gem английским дизайн-агентством DanelonMeroni.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный - стоимость товара 21590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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