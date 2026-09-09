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Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром

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Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 1
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 2
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 3
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 4
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 5
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 6
Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 1
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 2
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 3
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 4
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 5
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 6
  • Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 090 руб.  13 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260941
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
71х15х9
Вес, г.
960

Описание товара Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром

Четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания регулируемый в трех плоскостях

Отзывы о товаре Душевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания регулируемый в трех плоскостях
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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