Top.Mail.Ru
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 1
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 2
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 3
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 4
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 5
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 6
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный, Hi-tech
Материал
стекло, металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 1
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 2
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 3
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 4
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 5
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 6
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный, Hi-tech
Материал
стекло, металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
диспенсер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х7
Вес, г.
555

Описание товара Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный

Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день.Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна.Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный, Hi-tech
Материал
стекло, металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
диспенсер
Страна производитель
Китай
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день.Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна.Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Gem A9036922 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...