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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный

6 Отзывы
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный - фото 1
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный
5 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x70x60
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х9х5
Вес, г.
180

Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна.Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям матовым черным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный

Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень высокого качества, целостность упаковки, выдержаны сроки доставки.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный красивый держатель! Мы приобрели все аксессуары am pm. Долго искали держатель, хотелось закрытого типа. Держатель отличного качества, он именно матовый, как и сантехника. Приятный на ощупь. Однозначно стоит своих денег. Будет интересным дополнением к Вашему интерьеру, подчеркнет хороший ремонт. Минусов пока не обнаружили. Рады, что смогли приобрести оригинал, сейчас с этим сложно. Рекомендуем производителя и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги, оставляет отпечатки правда.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Простой монтаж. Крепление в комплекте. Внешний вид супер.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный держатель. Соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, особенно за свои деньги. Очень хорошо вписывается в интерьер. Но в силу особенностей, я выбрала этой же фирмы, но из другой серии. А так бы оставила этот



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x70x60
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна.Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям матовым черным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень высокого качества, целостность упаковки, выдержаны сроки доставки.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный красивый держатель! Мы приобрели все аксессуары am pm. Долго искали держатель, хотелось закрытого типа. Держатель отличного качества, он именно матовый, как и сантехника. Приятный на ощупь. Однозначно стоит своих денег. Будет интересным дополнением к Вашему интерьеру, подчеркнет хороший ремонт. Минусов пока не обнаружили. Рады, что смогли приобрести оригинал, сейчас с этим сложно. Рекомендуем производителя и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги, оставляет отпечатки правда.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Простой монтаж. Крепление в комплекте. Внешний вид супер.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный держатель. Соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, особенно за свои деньги. Очень хорошо вписывается в интерьер. Но в силу особенностей, я выбрала этой же фирмы, но из другой серии. А так бы оставила этот


Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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