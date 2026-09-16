Стаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749670 матовый черный
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Характеристики
Стиль
современный
Материал
керамика
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736320
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Материал
керамика
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
стаканчик, держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
94x81x91
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
700
Описание товара Стаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749670 матовый черный
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Стиль
современный
Материал
керамика
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
стаканчик, держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
94x81x91
Страна производитель
Германия
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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