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Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром

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Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром - фото 1
Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
хром
  • Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром - фото 1
  • Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736314
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
хром
Комплектация
ершик, колба, держатель, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
342x120x105
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х13х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
хром
Комплектация
ершик, колба, держатель, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
342x120x105
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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