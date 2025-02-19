Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 541621
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
375
Описание товара Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный
Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень высокого качества, целостность упаковки, выдержаны сроки доставки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный красивый держатель! Мы приобрели все аксессуары am pm. Долго искали держатель, хотелось закрытого типа. Держатель отличного качества, он именно матовый, как и сантехника. Приятный на ощупь. Однозначно стоит своих денег. Будет интересным дополнением к Вашему интерьеру, подчеркнет хороший ремонт. Минусов пока не обнаружили. Рады, что смогли приобрести оригинал, сейчас с этим сложно. Рекомендуем производителя и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги, оставляет отпечатки правда.
Достоинства:
Комментарий:
Простой монтаж. Крепление в комплекте. Внешний вид супер.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и качественный держатель. Соответствует фото.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый, особенно за свои деньги. Очень хорошо вписывается в интерьер. Но в силу особенностей, я выбрала этой же фирмы, но из другой серии. А так бы оставила этот
Достоинства:
Комментарий:
Красивое вписался в интерьер ванной комнаты
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный держатель, хорошо дополнил интерьер
Достоинства:
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Брали по акции все скопом и крючки и смеситель
Достоинства:
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В интерьере смотрится отлично! Всем рекомендую
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень высокого качества, целостность упаковки, выдержаны сроки доставки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный красивый держатель! Мы приобрели все аксессуары am pm. Долго искали держатель, хотелось закрытого типа. Держатель отличного качества, он именно матовый, как и сантехника. Приятный на ощупь. Однозначно стоит своих денег. Будет интересным дополнением к Вашему интерьеру, подчеркнет хороший ремонт. Минусов пока не обнаружили. Рады, что смогли приобрести оригинал, сейчас с этим сложно. Рекомендуем производителя и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги, оставляет отпечатки правда.
Достоинства:
Комментарий:
Простой монтаж. Крепление в комплекте. Внешний вид супер.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и качественный держатель. Соответствует фото.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый, особенно за свои деньги. Очень хорошо вписывается в интерьер. Но в силу особенностей, я выбрала этой же фирмы, но из другой серии. А так бы оставила этот
Достоинства:
Комментарий:
Красивое вписался в интерьер ванной комнаты
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный держатель, хорошо дополнил интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Брали по акции все скопом и крючки и смеситель
Достоинства:
Комментарий:
В интерьере смотрится отлично! Всем рекомендую