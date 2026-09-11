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Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный

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Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 1
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 2
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 3
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 4
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 5
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 1
  • Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 2
  • Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 3
  • Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 4
  • Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 5
  • Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 
Начислим 774 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный
12 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
34х10х5
Вес, г.
540

Описание товара Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный

Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM PM Gem A9032722, цвет: черная

Отзывы о товаре Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM PM Gem A9032722, цвет: черная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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