Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%3 790 руб. 4 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261017
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
Коллекция Gem
-
В наличииЦена 1 990 руб. 2 430 руб.498 руб. в СплитКрючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром
-
В наличииЦена 2 640 руб. 4 050 руб.660 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 7 122 руб. 23 740 руб.1781 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние
-
В наличииЦена 6 897 руб. 22 990 руб.1725 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
-
В наличииЦена 3 420 руб. 4 690 руб.855 руб. в СплитДушевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние
-
В наличииЦена 6 630 руб. 8 290 руб.1658 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояни...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
мыльница, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x104x120
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
498
Описание товара Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитМыльница Hansgrohe AddStories 41746000 хром
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749000 хром
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 м...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754000 х...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771000 хро...
-
В наличииЦена 4 280 руб. 5 130 руб.1070 руб. в СплитПолка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749670 матовый...
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 417...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771700 мат...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитДержатель запасного рулона туалетной бумаги Hansgrohe AddStories...
-
В наличииЦена 5 170 руб.1293 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771670 мат...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЕршик подвесной Hansgrohe AddStories 41752000 хром
Бренд
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
мыльница, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x104x120
Страна производитель
Германия
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
хорошое и удобное в пользовании.
Достоинства:
Комментарий:
Качество шикарное и очень красивые))) И по весу такие прям тяжеленькие))
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Надежная упаковка, все дошло целое, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ершик. Беру уже второй. Первый отслужил 3 года активного использования. Мог бы служить и дальше, но немного потерял вид нового на мой привередливый взгляд)
Достоинства:
Комментарий:
Удобный ершик, в установление проблем не было Ничего не болтается, хорошо чистит Так удобно чистить стакан
Достоинства:
Комментарий:
смотрится стильно и аккуратно. Вписывается в итнтерьер. То, что искали
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, красивый ершик. Отлично подошел к интерьеру.
Достоинства:
Комментарий:
Аксессуары данного бренда смотрятся стильно. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Ёршик хороший. Чаша стеклянная. Вот ещё бы крышечка была… Упаковано отлично. Жаль не получилось загрузить видео ((
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ершик. В саму чашу не погружается полностью.
Достоинства:
Комментарий:
Минимализм, смотрится дорогобогато
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, решили сменить интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Держатель отличный,хорошо подошел по цвету.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован , стакан - стекло хорошего качества , ершик на метал ручке , чёрный, без уклонов стоит в стакане как надо. В комплекте крепеж . Вообщем , все неплохо по качеству и виду.
Достоинства:
Комментарий:
Все в комплекте, пришло целое, пока не устанавливали, ремонт в процессе, надеюсь все будет отлично при монтаже
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, очень красивый ершик
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в наборе для гостевого санузла, нужен был именно сдержанный лаконичный дизайн в черном цвете. Все подошло как нельзя лучше. Качество окраски достойное, упаковано надежно. Все ок. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ершик. Цена-качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Брать однозначно и полную коллекцию .
Достоинства:
Комментарий:
Дошло все хорошо упакованным, все как на картинке, пользуемся уже год, нам все нравится. Стильный. К покупке рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
хорошо выглядит в интерьере выполнен качественно
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром
Достоинства:
Комментарий:
хорошое и удобное в пользовании.
Достоинства:
Комментарий:
Качество шикарное и очень красивые))) И по весу такие прям тяжеленькие))
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Надежная упаковка, все дошло целое, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ершик. Беру уже второй. Первый отслужил 3 года активного использования. Мог бы служить и дальше, но немного потерял вид нового на мой привередливый взгляд)
Достоинства:
Комментарий:
Удобный ершик, в установление проблем не было Ничего не болтается, хорошо чистит Так удобно чистить стакан
Достоинства:
Комментарий:
смотрится стильно и аккуратно. Вписывается в итнтерьер. То, что искали
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, красивый ершик. Отлично подошел к интерьеру.
Достоинства:
Комментарий:
Аксессуары данного бренда смотрятся стильно. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Ёршик хороший. Чаша стеклянная. Вот ещё бы крышечка была… Упаковано отлично. Жаль не получилось загрузить видео ((
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ершик. В саму чашу не погружается полностью.
Достоинства:
Комментарий:
Минимализм, смотрится дорогобогато
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, решили сменить интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Держатель отличный,хорошо подошел по цвету.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован , стакан - стекло хорошего качества , ершик на метал ручке , чёрный, без уклонов стоит в стакане как надо. В комплекте крепеж . Вообщем , все неплохо по качеству и виду.
Достоинства:
Комментарий:
Все в комплекте, пришло целое, пока не устанавливали, ремонт в процессе, надеюсь все будет отлично при монтаже
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, очень красивый ершик
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в наборе для гостевого санузла, нужен был именно сдержанный лаконичный дизайн в черном цвете. Все подошло как нельзя лучше. Качество окраски достойное, упаковано надежно. Все ок. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ершик. Цена-качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Брать однозначно и полную коллекцию .
Достоинства:
Комментарий:
Дошло все хорошо упакованным, все как на картинке, пользуемся уже год, нам все нравится. Стильный. К покупке рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
хорошо выглядит в интерьере выполнен качественно