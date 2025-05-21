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Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром

22 Отзывы
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Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 1
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 2
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 3
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 4
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 5
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 6
Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 1
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 2
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 3
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 4
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 5
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 6
  • Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
3 790 руб.  4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261017
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
мыльница, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x104x120
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
498

Описание товара Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром

Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Нина Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошое и удобное в пользовании.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Качество шикарное и очень красивые))) И по весу такие прям тяжеленькие))
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Леонид Н.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная упаковка, все дошло целое, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ершик. Беру уже второй. Первый отслужил 3 года активного использования. Мог бы служить и дальше, но немного потерял вид нового на мой привередливый взгляд)
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный ершик, в установление проблем не было Ничего не болтается, хорошо чистит Так удобно чистить стакан
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Дарья Л.

Достоинства:


Комментарий:
смотрится стильно и аккуратно. Вписывается в итнтерьер. То, что искали
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, красивый ершик. Отлично подошел к интерьеру.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Аксессуары данного бренда смотрятся стильно. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Алла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ёршик хороший. Чаша стеклянная. Вот ещё бы крышечка была… Упаковано отлично. Жаль не получилось загрузить видео ((
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Людмила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ершик. В саму чашу не погружается полностью.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Елена Баранова

Достоинства:


Комментарий:
Минимализм, смотрится дорогобогато
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Дмитрий Поплавский

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, решили сменить интерьер
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Держатель отличный,хорошо подошел по цвету.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован , стакан - стекло хорошего качества , ершик на метал ручке , чёрный, без уклонов стоит в стакане как надо. В комплекте крепеж . Вообщем , все неплохо по качеству и виду.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Кристина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все в комплекте, пришло целое, пока не устанавливали, ремонт в процессе, надеюсь все будет отлично при монтаже
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, очень красивый ершик
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2023
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в наборе для гостевого санузла, нужен был именно сдержанный лаконичный дизайн в черном цвете. Все подошло как нельзя лучше. Качество окраски достойное, упаковано надежно. Все ок. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Мария Королева

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ершик. Цена-качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брать однозначно и полную коллекцию .
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Клевцова К.

Достоинства:


Комментарий:
Дошло все хорошо упакованным, все как на картинке, пользуемся уже год, нам все нравится. Стильный. К покупке рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо выглядит в интерьере выполнен качественно



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
мыльница, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x104x120
Страна производитель
Германия
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Нина Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошое и удобное в пользовании.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Качество шикарное и очень красивые))) И по весу такие прям тяжеленькие))
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Леонид Н.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная упаковка, все дошло целое, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ершик. Беру уже второй. Первый отслужил 3 года активного использования. Мог бы служить и дальше, но немного потерял вид нового на мой привередливый взгляд)
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный ершик, в установление проблем не было Ничего не болтается, хорошо чистит Так удобно чистить стакан
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Дарья Л.

Достоинства:


Комментарий:
смотрится стильно и аккуратно. Вписывается в итнтерьер. То, что искали
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, красивый ершик. Отлично подошел к интерьеру.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Аксессуары данного бренда смотрятся стильно. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Алла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ёршик хороший. Чаша стеклянная. Вот ещё бы крышечка была… Упаковано отлично. Жаль не получилось загрузить видео ((
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Людмила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ершик. В саму чашу не погружается полностью.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Елена Баранова

Достоинства:


Комментарий:
Минимализм, смотрится дорогобогато
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Дмитрий Поплавский

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, решили сменить интерьер
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Держатель отличный,хорошо подошел по цвету.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакован , стакан - стекло хорошего качества , ершик на метал ручке , чёрный, без уклонов стоит в стакане как надо. В комплекте крепеж . Вообщем , все неплохо по качеству и виду.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Кристина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все в комплекте, пришло целое, пока не устанавливали, ремонт в процессе, надеюсь все будет отлично при монтаже
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, очень красивый ершик
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2023
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в наборе для гостевого санузла, нужен был именно сдержанный лаконичный дизайн в черном цвете. Все подошло как нельзя лучше. Качество окраски достойное, упаковано надежно. Все ок. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Мария Королева

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ершик. Цена-качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брать однозначно и полную коллекцию .
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Клевцова К.

Достоинства:


Комментарий:
Дошло все хорошо упакованным, все как на картинке, пользуемся уже год, нам все нравится. Стильный. К покупке рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо выглядит в интерьере выполнен качественно


Мыльница AM.PM Gem A9034200 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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