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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый

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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
1
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
1 ящик, 1 отсек
Ориентация
универсальный
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
лак
Покрытие фасада
лак
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х41
Вес, кг.
12

Описание товара Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый

Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Отделение: один выдвижной ящик, один отсек. Система Push to Open: ящик открывается нажатием на любую его часть. Система Soft-Close: доводчики для плавного закрывания. Максимальная нагрузка на ящик в сегменте: до 35 кг. Надёжное соединение направляющей и ящика при помощи фиксатора.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
1
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
1 ящик, 1 отсек
Ориентация
универсальный
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
лак
Покрытие фасада
лак
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Развернуть
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Отделение: один выдвижной ящик, один отсек. Система Push to Open: ящик открывается нажатием на любую его часть. Система Soft-Close: доводчики для плавного закрывания. Максимальная нагрузка на ящик в сегменте: до 35 кг. Надёжное соединение направляющей и ящика при помощи фиксатора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - купить по цене 16890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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