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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин

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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 1
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 2
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 3
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 4
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 5
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 6
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 1
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 2
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 3
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 4
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 5
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 6
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин
8 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Размеры в упаковке, см
28х10х6
Вес, г.
247

Описание товара Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин

Универсальные диспенсеры станут незаменимым аксессуаром не только к дизайну кухни или ванной комнаты. Диспенсеры произведены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы позволяет сократить расход жидких средств.

Отзывы о товаре Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Описание
Универсальные диспенсеры станут незаменимым аксессуаром не только к дизайну кухни или ванной комнаты. Диспенсеры произведены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы позволяет сократить расход жидких средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037211 сатин - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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