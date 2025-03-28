Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
-
В наличииЦена 1 990 руб. 2 430 руб.498 руб. в СплитКрючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром
-
В наличииЦена 2 640 руб. 4 050 руб.660 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 7 122 руб. 23 740 руб.1781 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Gem C908607SC хорошее состояние
-
В наличииЦена 6 897 руб. 22 990 руб.1725 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
-
В наличииЦена 3 420 руб. 4 690 руб.855 руб. в СплитДушевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние
-
В наличииЦена 6 630 руб. 8 290 руб.1658 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояни...
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром
Смеситель для умывальника AM PM Gem F90A02100 представляет собой высококачественное решение для вашей ванной комнаты. Однорычажный смеситель AM PM Gem F90A02100 для раковины обеспечивает комфорт и удобство использования. Его элегантный дизайн и надежная конструкция делают его привлекательным выбором для современного интерьера. Смеситель AM PM Gem F90A02100 для раковины оснащен технологией смешивания воды, которая позволяет точно регулировать температуру и поток воды. Благодаря высококачественным материалам и прочному покрытию, смеситель обладает долговечностью и стойкостью к коррозии. Этот смеситель для раковины имеет универсальные размеры и легко устанавливается на любую раковину. Он также оснащен аэратором, который обеспечивает экономичное использование воды без потери производительности. Смеситель для умывальника AM PM Gem F90A02100 это идеальное сочетание функциональности и стиля. Он станет прекрасным дополнением к вашей ванной комнате, обеспечивая комфорт и эстетическое удовлетворение.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 926 руб. 9 330 руб.1982 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Point LM0306C
-
В наличииЦена 8 190 руб. 10 800 руб.2048 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Da...
-
В наличииЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Shape 71668670 матовый черны...
-
В наличииЦена 8 340 руб.2085 руб. в СплитСмеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71219000 хром
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Rebris E 72658000 хром
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71466670 матовый черн...
-
В наличииЦена 8 580 руб.2145 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71580000 хром
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитСмеситель для раковины Ideal Standard B1712AA
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra Flo S A41936EXP
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитИзлив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черны...
-
В наличииЦена 9 150 руб. 10 770 руб.2288 руб. в СплитСмеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C
-
В наличииЦена 9 210 руб. 9 270 руб.2303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
Установили смеситель, пока мы прям довольны: выглядит стильно, очень плавно открывается, по идее легко будет мыть и ухаживать за ним, так как нет мелких деталей
Достоинства:
Комментарий:
Приехали вовремя, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший производитель, надеюсь послужит. Только учтите шланги на 3/8, надо докупить переходники на 1/2
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром
Достоинства:
Комментарий:
Установили смеситель, пока мы прям довольны: выглядит стильно, очень плавно открывается, по идее легко будет мыть и ухаживать за ним, так как нет мелких деталей
Достоинства:
Комментарий:
Приехали вовремя, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший производитель, надеюсь послужит. Только учтите шланги на 3/8, надо докупить переходники на 1/2