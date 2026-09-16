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Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный

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Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный - фото 1
Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
209
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный - фото 1
  • Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736266
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
209
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
угол поворота излива: регулировка на 2 уровня на 120° или 360°
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
53х27х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный

Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный



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Отзывы о товаре Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
209
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
угол поворота излива: регулировка на 2 уровня на 120° или 360°
Страна производитель
Германия
Описание
Излив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черный


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