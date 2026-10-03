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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 
Начислим 846 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000
14 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель, смеситель, крепления, гигиеническая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000

Коллекция Option - это линейка современных функциональных продуктов. Занимая минимум места в пространстве, она исправно служит для решения ряда гигиенических задач. Эстетика в функциональном обрамлении: компактный смеситель с настенной установкой экономит пространство, стильная ручка-стик удобна в управлении, а гигиенический душ с держателем позаботится о полноценной чистоте. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель, смеситель, крепления, гигиеническая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция Option - это линейка современных функциональных продуктов. Занимая минимум места в пространстве, она исправно служит для решения ряда гигиенических задач. Эстетика в функциональном обрамлении: компактный смеситель с настенной установкой экономит пространство, стильная ручка-стик удобна в управлении, а гигиенический душ с держателем позаботится о полноценной чистоте. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Damixa Option 212000000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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